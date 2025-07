Résultat d’un projet trinational français, allemand et polonais, cette exposition a été créé par des jeunes internationaux âgé·es de 18 à 25 ans qui y donnent leur perception sensible des sujets de la migration, les frontières, la mémoire et l’identité.

À partir du 25 juillet 2025, le FIEF accueille l’exposition interactive « ?Jazda ! Cheminements : aller et devenir « , consacrée aux enjeux de l’identité, de la migration et de la mémoire. Cette exposition est le résultat du projet trinational » Jazda ! L’Europe en mouvement « . Réalisée par 26 jeunes participant.es originaires de sept pays différents, elle reflète leur perception sensible de ces enjeux.

Lors de trois semaines de projet intensives sur l’année 2023-2024, les participant.es ont exploré les dynamiques européennes de circulation à travers les frontières sur les plans politique, historique et personnel. L’exposition invite le public à découvrir, ressentir et partager des histoires, pensées et réflexions. A l’aide de casques audio et de lecteurs MP3, en réalisant des bateaux de papier, en fouillant des poches de vestes ou en déplaçant les frontières d’une carte du monde.

Jazda ! est un projet réalisé en coopération avec le Musée de Friedland, la Fondation » Krzy?owa » dla Porozumienia Europejskiego, du l’IB West gGmbH Freiwilligendienste Göttingen et du Foyer International d’Etudes Françaises, avec le soutien de l’OFAJ et de l’Office germano-polonais pour la jeunesse.