Jazz au village – Fifty’s Revival quintet

Au-delà de sa programmation en soirée, Parfum de Jazz offre aux petites communes des Baronnies la possibilité de bénéficier de concerts gratuits et de qualité au coeur même des plus jolis villages de la Drôme provençale.

Jazz au village promeut le jazz en milieu rural auprès d’habitants qui n’ont pas toujours accès aux événements culturels. Programmé en fin d’après-midi à l’heure de l’apéritif, Jazz au village suscite les échanges, les rencontres festives et conviviales entre les musiciens et les villageois. Les artistes programmés sont des professionnels et garantissent la qualité musicale des concerts. Jazz au village, c’est aussi le fruit d’un nouveau partenariat avec JAZZ(s)RA, fédération des associations rhône-alpines du jazz.