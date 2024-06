Jazz au Village – Petit Lucette

Grâce à un instrumentarium évolutif, qui joue à confondre et affirmer les timbres, ils déploient de puissantes polyrythmies au service de compositions narratives, précises et libres. Leur présence vivante arrache les portes et défait les formes, laissant entrer un frisson de free, un souffle de silence, dans l’épaisseur bariolée d’un jazz touché de monde et de présent, vibrant dans la sincérité de l’improvisation et le goût du jeu collectif.

Clémentine Ristord (saxophones), Manon Saillard (vibraphone), Sylvain Fouché (claviers), Pierre-Antoine Despatures (contrebasse) et Mathieu Imbert (batterie).