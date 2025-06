Jazz au village : Yasmina Kachouche et Claudio Clavija

Avec ardeur et douceur, une grande transparence émotionnelle, Yasmina Kachouche de sa voix saisissante joue avec les mots, les maux, les couleurs, guidée et accompagnée par l’excellent compositeur et interprète Claudio Clavija.

Voyage atypique teinté de reprises et de compositions inspirées par Jeanne Added, Portishead, Camille, Frederika.