Jazz au village

Formée en 2022 à Grenoble, cette bande de musiciennes et musiciens s’est réunie autour de l’amour des rythmes du monde, des mélodies entêtantes et de la création. Batterie et basse soutiennent des grooves et polyrythmies enivrantes, le duo de saxophones alto et soprano nous emporte dans leur échange explosif, et clavier et synthé ajoutent tantôt des couleurs chaleureuses tantôt des épices cosmiques. Faisant la part belle à l’improvisation et à la danse, leur musique se veut avant tout une musique live.