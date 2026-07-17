Concert
Jazz en tandem
Tandem Loisirs vous propose un concert « Jazz en Tandem » avec RenaiJazz, venez nombreux !
Le 25/09/2026 20:00 Informations complémentaires
Rue Andrevon 26300 Bourg-de-Péage
Payant
Tandem Loisirs vous propose un concert « Jazz en Tandem » avec RenaiJazz, venez nombreux !
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