Jazz Manouche Groupe Trivial pour SWING

Concert Jazz Manouche avec le quatuor TRIVIAL pour SWING qui nous propose un voyage à l’époque du grand Django Reinhart… Cette musique populaire et énergisante swingue comme le plaisir.

Venez partager une soirée remplie d’enthousiasme et d’énergie à travers des standards du genre qu’ils se réapproprient. Un jeu énergique et badin, une aisance jubilatoire,Retrouvons une musique qui sent bon la douceur des jours heureux.