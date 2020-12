Je brûle (d’être toi…)

Acteurs et marionnettes se donnent la réplique parmi les spectateurs intégrés au coeur de l’histoire, au plus proche des émotions des personnages et du spectacle.

Pourquoi est-il si difficile de se comprendre et de se faire comprendre ?

Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui sortent ne sont pas ceux qu’elle voudrait dire. Ça la rend toute rouge et la fait hurler comme un loup.

La grand-mère de Lova aimait, elle aussi, jouer au clair de lune et faire rugir son coeur volcan. Mais, un jour, elle n’a plus rien dit. Comme si on lui avait coupé la langue. Mais quel est le secret qui les relie ?