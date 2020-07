Je Dis Musik : Concert de Chainsaw Blues Cowboys

Un duo atypique uni pour célébrer une messe à la gloire du blues et du rock n’ roll ! Une musique mêlant l’agressivité d’une voix saturée inspirée du gospel et les riffs mélodieux de guitares endiablées !

Formé en 2011 « The Chainsaw Blues Cowboys » est un duo atypique uni pour célébrer une messe à la gloire du blues & du rock n’ roll !

James Chainsaw et Erich Chainsaw Zann balancent leurs tripes dans une musique mélant l’agressivité d’une voix saturée inspirée du gospel et les riffs mélodieux de guitares endiablées. Au rythme de la « Farmer Foot Drum », un instrument de percussion unique et surprenant, ils nous plongent dans un univers musical au relent cinématographique où l’improbable rencontre entre Sergio Leone et Rob Zombie aurait eu lieu.