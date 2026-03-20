L’atelier Galerie m est l’atelier de création de Martine Maurer et le lieu où elle expose ses oeuvres : dessin, photographie, gravure, peinture.
L’énergie est le fil conducteur de ses pratiques diverses : celle des êtres vivants, des formes et du mouvement, celle de toutes les mutations de la nature, parfois infimes, en écho avec l’intime. Elle voit la vie qui traverse le monde minéral, végétal, animal et humain. Derrière les formes apparentes, elle tente de sentir les forces en présence et les strates de leur apparition dans l’évolution du monde.
Le monde extérieur vient de loin, intérieurement aussi, cela vient de loin depuis des temps immémoriaux. Les connexions, les interfaces, les échos inattendus, les langages, et les résonances des univers l’intéressent. Au centre de la forme, le vide cherche son espace. Le presque rien. L’évocation de l’invisible, comme un passage.
JEMA : Papîer vivant – Atelier galerie M
Présentation des oeuvres dans la partie galerie, visite de l’atelier et explications des différentes techniques : photographie sur différents supports, gravure (collagraphie, cuivre, monotype, linogravure, tetrapack…)
5, rue Georges Bovet 26400 Crest Tél. 06 12 60 62 62
L’atelier Galerie m est l’atelier de création de Martine Maurer et le lieu où elle expose ses oeuvres : dessin, photographie, gravure, peinture.