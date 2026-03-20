Découverte de l’atelier de confection de rideaux sur mesure ( travail à la main ) , confection de coussins de sièges à l’ancienne en plumes ou contemporaine en mousse .
Présentation du métier de Luthier et démonstration des différentes étapes de fabrication d’une guitare ; les essences de bois , les détails de finition ( sculptures, incrustation ) Fabrication en cours d’instruments anciens ( Lyre, Rébec, bouzouki )
JEMA : Tapissier d’ameublement / décorateur
Présentation du métier de tapissier d’Ameublement et démonstration de restauration de sièges façon traditionnelle. Pose des ressorts , garniture en crin végétal et animal ; pose tissu. Collections de tissus d’éditeurs à découvrir.
30 quai Maurice Faure 26400 Crest Tél. 0475614974
Découverte de l’atelier de confection de rideaux sur mesure ( travail à la main ) , confection de coussins de sièges à l’ancienne en plumes ou contemporaine en mousse .