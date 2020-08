JEP 2020: Visite libre de l’exposition: All Over

L’itinéraire auquel vous convient les oeuvres de Philippe Favier, cheminant entre histoire naturelle, archéologie, Beaux-Arts, paysages et actualité au Musée de Valence, est une vaste anthologie aux accents de modeste cosmogonie : tous les aspects de l’oeuvre y sont exposés, des premières batailles aux plus récents dessins, gravures et boîtes, des verres aux photographies et collages, avec les Albatros, les Amazones au carré, les Aquarelles de guerre, les Damiers, les Roubo et les Roses, les Ombres au tableau, l’Histoire, la mémoire, l’oubli… ainsi qu’un grand nombre d’oeuvres inédites créées ces dix dernières années. Il s’agit aussi et surtout, vous l’aurez compris, d’un dialogue entretenu entre une histoire de l’art à ambition universaliste engagée dès la création du musée en 1850 et le regard singulier d’un artiste d’aujourd’hui pour qui les confins, les territoires et les lieux sont la mesure du Monde.