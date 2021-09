JEP -jeu en famille en forêt de Saoû

Accès selon les mesures anticovid en vigueur- présentation d’un pass sanitaire – port du masque obligatoire

-Accès libre au salon doré : 10h00 18h00

-Visites du chantier et présentation du projet

Départs toutes les demies-heures de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Durée : 45 minutes

Nombre de places limité -Réservation obligatoire : aubergedesdauphins@ladrome.fr

Avec l’équipe de l’auberge et Daphné Michelas, historienne du patrimoine

– Rallye jeu nature découverte pour les familles : un jeu de piste basée sur l’observation à faire en famille pour s’initier à a richesse du patrimoine naturel de la forêt. A faire en autonomie- Départ au pavillon d’accueil face à l’Auberge des Dauphins

-Stand nature avec médiateur : pavillon d’accueil