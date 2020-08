JEP: L’école de la forêt de Saoû

Maurice Burrus, propriétaire de la forêt de Saoû à partir de 1928, décide de financer l’ouverture d’une école pour les enfants habitant la forêt, l’école du village étant à plus de six kilomètres. Installée dans une ancienne salle d’une villa, elle accueille dix-huit enfants et un jeune instituteur fraîchement nommé. C’est sa petite fille, Maïlys Liautard, qui lors de ces Journées Européennes du Patrimoine présentera l’histoire de cette école aujourd’hui disparue et de son rapport avec la forêt.