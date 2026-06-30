Jeudi Terrasse du 16 Juillet – Les Escales Estivales de Romans

Venez assister à ce rendez-vous hebdomadaire convivial et festif ! Chaque mois un programme renouvelé avec une programmation d’animations éclectiques : concerts, expositions, jeux, dégustations et autres surprises qui viendront ponctuer vos soirées.

Vingt-six tours – Au petit Maxime (Place Maurice Faure – 04 75 02 58 26) – 18h00 – 00h30 – Des vins vivants et rares servis au verre. Cuisine maison à partager, ou pas! Un Dj différent chaque jeudi, avec toujours le vinyle comme culture.

Live acoustique – Le café des Lys ( Place Maurice Faure – 09 82 71 71 95) – À partir de 19h00 – Soirée Live acoustique, ambiance chill & good vibes. Dîner ou petits des lys à partager, cocktails et mocktails à partager, en musique!

Soirée Spritz en tous genres! – Le Kiosque (11 place Jules Nadi – 06 52 92 43 92) – 18h30 – 22h30 -Venez découvrir la toute nouvelle carte de spritz lors d’une soirée pleine de convivialité et de fraicheur! Au programme: une sélection de spritz originaux, avec ou sans alcool, à déguster tout au long de la soirée. Des recettes classiques aux créations plus audacieuses, il y en aura pour tous les goûts. Que vous soyez amateurs de cocktails pétillants ou simplement curieux de découvrir de nouvelles saveurs, rejoignez-nous pour un moment festif et rafraichissant.

Soirée Apéro Pétanque – Chez Moustache (17 Avenue Bruno Larat – 04 75 70 92 72) – 18h00 – 23h00: Prends ta triplette et viens trinquer pour une soirée pétanque mémo-r-a-ble!