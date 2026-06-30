Jeudi Terrasse du 23 Juillet – Les Escales Estivales de Romans

Venez assister à ce rendez-vous hebdomadaire convivial et festif ! Chaque mois un programme renouvelé avec une programmation d’animations éclectiques : concerts, expositions, jeux, dégustations et autres surprises qui viendront ponctuer vos soirées.

Vingt-six tours – Au petit Maxime (Place Maurice Faure – 04 75 02 58 26) – 18h00 – 00h30 – Des vins vivants et rares servis au verre. Cuisine maison à partager, ou pas! Un Dj différent chaque jeudi, avec toujours le vinyle comme culture.

Bar lounge et restaurant – Le café des Lys ( Place Maurice Faure – 09 82 71 71 95) – À partir de 19h00 – Soirée Live acoustique, ambiance chill & good vibes. Dîner ou petits des lys à partager, cocktails et mocktails à partager, en musique!

Happy Hour Bière – Le Kiosque (11 place Jules Nadi – 06 52 92 43 92) – 18h30 – 20h -Rendez-vous pour profiter de notre happy hour: 3 euros le demi et 5.50 la pinte. Une bonne occasion de se retrouver entre amis, de partager un verre et de profiter de l’ambiance de la soirée! Vous pensez dîner sur place? Penez à réserver votre table pour être sur d’avoir une place.

Soirée Ricard – Chez Moustache (17 Avenue Bruno Larat – 04 75 70 92 72) – 18h00 – 23h00: Le genre de thème qui ne demande aucune… explication!