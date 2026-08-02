Jeudi Terrasse du 27 Août – Les Escales Estivales de Romans

Venez assister à ce rendez-vous hebdomadaire convivial et festif ! Chaque mois un programme renouvelé avec une programmation d’animations éclectiques : concerts, expositions, jeux, dégustations et autres surprises qui viendront ponctuer vos soirées.

Vingt-six tours – Au petit Maxime (Place Maurice Faure – 04 75 02 58 26) – 18h00 – 00h30 – Des vins vivants et rares servis au verre. Cuisine maison à partager, ou pas! Un Dj différent chaque jeudi, avec toujours le vinyle comme culture.

Bar lounge et restaurant – Le café des Lys ( Place Maurice Faure – 09 82 71 71 95) – À partir de 19h00 – Soirée Live acoustique, ambiance chill & good vibes. Dîner ou petits des lys à partager, cocktails et mocktails à partager, en musique!

Cap sur les Tropiques – Le Kiosque (11 place Jules Nadi – 06 52 92 43 92) – 18h30 à 22h30- Soirée sous le signe du rhum au Kiosque ! Laissez-vous tenter par une sélection de cocktails à base de rhum, préparés spécialement pour l’occasion. Des grands classiques aux créations originales, il y en aura pour tous les amateurs de saveurs exotiques – Réservation conseillée pour profiter pleinement de la soirée.

Tournoi Mario Kart – Bar à jeux, Le Old Up (17 place Maurice Faure – 06 11 98 24 28) – À partir de 19h00 – Venez défier d’autres joueurs lors d’un tournoi Mario Kart et participez à des courses pleins de suspense et de rebondissements !