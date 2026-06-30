Jeudi Terrasse du 30 Juillet – Les Escales Estivales de Romans

Venez assister à ce rendez-vous hebdomadaire convivial et festif ! Chaque mois un programme renouvelé avec une programmation d’animations éclectiques : concerts, expositions, jeux, dégustations et autres surprises qui viendront ponctuer vos soirées.

Vingt-six tours – Au petit Maxime (Place Maurice Faure – 04 75 02 58 26) – 18h00 – 00h30 – Des vins vivants et rares servis au verre. Cuisine maison à partager, ou pas! Un Dj différent chaque jeudi, avec toujours le vinyle comme culture.

Bar lounge et restaurant – Le café des Lys ( Place Maurice Faure – 09 82 71 71 95) – À partir de 19h00 – Soirée Live acoustique, ambiance chill & good vibes. Dîner ou petits des lys à partager, cocktails et mocktails à partager, en musique!

Soirée italienne – Le Kiosque (11 place Jules Nadi – 06 52 92 43 92) – 18h30 – 22h30 – Direction l’Italie le temps d’une soirée: antipasti, cocktails et grands vins italiens. Le temps d’une soirée, laissez-vous transporter en Italie! Cocktails italiens, sélection de vins italiens, accompagnés de tapas et antipasti, italiens également.

Soirée HawaPienne – Chez Moustache (17 Avenue Bruno Larat – 04 75 70 92 72) – 18h00 – 23h00: Sors ta plus belle chemise à fleurs et viens danser sur Over the Rainbow!