Jeudi Terrasse du 6 Août – Les Escales Estivales de Romans

Venez assister à ce rendez-vous hebdomadaire convivial et festif ! Chaque mois un programme renouvelé avec une programmation d’animations éclectiques : concerts, expositions, jeux, dégustations et autres surprises qui viendront ponctuer vos soirées.

Vingt-six tours – Au petit Maxime (Place Maurice Faure – 04 75 02 58 26) – 18h00 – 00h30 – Des vins vivants et rares servis au verre. Cuisine maison à partager, ou pas! Un Dj différent chaque jeudi, avec toujours le vinyle comme culture.

Bar lounge et restaurant – Le café des Lys ( Place Maurice Faure – 09 82 71 71 95) – À partir de 19h00 – Soirée Live acoustique, ambiance chill & good vibes. Dîner ou petits des lys à partager, cocktails et mocktails à partager, en musique!

Happy Hour rosé – Le Kiosque (11 place Jules Nadi – 06 52 92 43 92) – 18h30 – 20h00 – Bouteille de rosé à 17EUR et verre à 3EUR.

Concours de boules carrées – Au Chevet de Saint-Barnard (1 place aux Herbes – 04 75 05 03 92) – À partir de 19h00 – Repas sardines-frites sur inscription.