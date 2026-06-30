Jeudi Terrasse du jeudi 9 Juillet – Les Escales Estivales de Romans

Venez assister à ce rendez-vous hebdomadaire convivial et festif ! Chaque mois un programme renouvelé avec une programmation d’animations éclectiques : concerts, expositions, jeux, dégustations et autres surprises qui viendront ponctuer vos soirées.

Vingt-six tours – Au petit Maxime (Place Maurice Faure – 04 75 02 58 26) – 18h00 – 00h30 – Des vins vivants et rares servis au verre. Cuisine maison à partager, ou pas! Un Dj différent chaque jeudi, avec toujours le vinyle comme culture.

Live acoustique – Le café des Lys ( Place Maurice Faure – 09 82 71 71 95) – À partir de 19h00 – Soirée Live acoustique, ambiance chill & good vibes. Dîner ou petits des lys à partager, cocktails et mocktails à partager, en musique!

Happy Hours Rosé – Le Kiosque (11 place Jules Nadi – 06 52 92 43 92) – 18h30 – 20h -L’été est là! Il est temps d’en profiter, venez vous installer en terrasse pour découvrir notre sélection de rosés:

Soirée Plage – Chez Moustache (17 Avenue Bruno Larat – 04 75 70 92 72) – 18h00 – 23h00: Sortez vos plus beaux habits de plage pour venir vous rafraichir! Attention tout de même, pour ne gêner personne on vous demande de porter le haut. Ok pour les tongs… mais sans chaussettes!