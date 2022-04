La compagnie Salomé Humeau vous donne rendez-vous pour un spectacle de? flamenco sous sa forme la plus authentique : l’osmose entre une voix, une guitare et un corps en mouvement.

Le flamenco est un art qui nous décrit, nous raconte. C’est une mise à nu de l’âme : doutes, joies, rires, violence, mélancolie, lutte, et tout un éventail d’émotions primitives.

Depuis plus de 5 ans, ces trois jeunes artistes singuliers à la vision novatrice évoluent ensemble à Séville. Et à de nombreuses occasions, partage la scène réunie autour d’un même propos :?le flamenco, un espace d’expression, une manière de vivre, de se mouvoir, de penser et par-dessus tout, une forme de liberté.