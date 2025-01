TROUVER UN EMPLOI A L’OCCASION DU RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE, C’EST POSSIBLE! Le job dating innovant et décalé « Pilote Ton Job » revient en 2025 pour une nouvelle édition : rendez-vous le 1er février à Valence !

« Pilote Ton Job » revient en 2025 pour une nouvelle édition ! Découvrez les entreprises qui seront présentes et rendez-vous le 1er février à Valence !

Participez à un concept innovant de job dating sur le site d’arrivée du Rallye Monte Carlo Historique ! CDI, CDD, stages, alternance … de nombreux postes sont à pourvoir pour tous types de métiers (opérateurs, ingénieurs, techniciens, fonctions supports, tertiaires…) et tous secteurs industriels (une seconde date se tiendra le 2/02 à Tournon-sur-Rhône).

Elles seront notamment présentes : Andros, Aventech, Charles & Alice, Groupe Cheval, Corimatec, Framatome …

Cette 3ème édition sera l’occasion pour les candidats de mettre en avant leur savoir-être tout autant que leurs compétences, découvrir des métiers, des industries locales et leurs offres d’emploi, et pour les entreprises de présenter leurs valeurs, culture d’entreprise et leurs postes disponibles. C’est la promesse de rencontres nouvelles entre des talents et des entreprises.

Pilote ton Job accueillera également le Bus de l’Orientation et le Camion de l’industrie?: deux espaces interactifs et conviviaux pour permettre aux plus jeunes (collégiens, lycéens…) ou personnes en reconversion de découvrir les multiples facettes, parfois insoupçonnées, des métiers de l’industrie de manière ludique et innovante.

Pas de CV obligatoire ou de diplôme minium requis, mais n’oubliez pas votre bonne humeur et votre motivation !