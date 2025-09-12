Job ‘Up – Le rendez-vous de l’emploi

La Ville de Romans organise sa 10ème édition du Job’Up rendez-vous de l’Emploi, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires France Travail, Mission Locale Drôme des Collines – Royans – Vercors, Cap Emploi Drôme Ardèche et l’APEC.

Conférences:

3 conférences pour guider votre projet professionnel

– de 17h10 à 17h40 : Le maintien en emploi des travailleurs handicapés

Évitez les ruptures, sécurisez votre emploi et adaptez votre poste.

Animée par Stella AZIZI MOURIER, chargée de mission handicap à CAP’EMPLOI

– de 17h50 à 18h20 : Découvrez un métier grâce à l’immersion facilitée

Trouvez un métier à tester, entrez en relation immédiatement avec une entreprise accueillante et obtenez une réponse rapidement.

Animée par (information à venir), à FRANCE TRAVAIL

– de 18h30 à 19h: Boostez votre carrière : décryptez le marché de l’emploi cadre avec l’APEC !

Jeunes diplômés et cadres, voulez-vous mieux comprendre le marché de l’emploi pour avancer efficacement dans votre carrière ? Cette conférence est une opportunité unique pour découvrir les outils et accompagnements que l’APEC met à votre disposition.

Animée par Vanessa SINIMALE, consultante entreprises à l’APEC