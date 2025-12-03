Concert

Johnny Halliday par la Compagnie Péricard

Passez un agréable moment à l’écoute des succès de Johnny Halliday , interprétés par la Compagnie Péricard et le sosie Pascal Veyre !

Le 25/01/2026 15:00

Espace 45 26600 Pont-de-l'Isère Tél. 06 08 41 60 37

Payant