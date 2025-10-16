Et pour cette reprise, on reçoit un invité de taille : Ten Fingerz, co-fondateur du label parisien Frappé, figure incontournable de la scène house française. Producteur affûté, digger passionné et DJ généreux, il viendra distiller son groove irrésistible et son amour du dancefloor.
À ses côtés, la famille Jolene sera bien représentée avec Lia Lux, Danny & Mike – prêts à faire vibrer Valence au rythme de la house.
————————————
? JOLENE
? TEN FINGERS + LIALUX + DANNY & MIKE PARTON
? SAM 12 DECEMBRE ? 10 / 8EUR * ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE
? Réserver : link soon
? Accessible Pass Culture, Pass Région, Top Départ
————————————
Tarif : 10EUR l’entrée, ou 8EUR pour ceux qui viennent déguisés.
Venez comme vous êtes ou laissez parler votre créativité !
Bring back ze boule à facette !
————————————
CB & gentils prix au Bar !
————————————
Les soirées au Mistral Palace se destinent à tous les publics sans exclusivité. Nous serons attentifs à ce que les événements soient des espaces conviviaux et nous observerons une tolérance zéro face aux violences sexistes et sexuelles, aux violences transphobes, homophobes, validistes et xénophobes. Si vous ne partagez pas ces valeurs avec nous, abstenez-vous de venir nous visiter. Dans le respect des valeurs que nous défendons, vous êtes tous les bienvenus.
Jolene #4
On est de retour au Mistral Palace pour la première Jolene de la saison ??
12 rue Pasteur 26000 Valence Tél. 09 81 31 92 37
