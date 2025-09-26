Mehdi Dix, autodidacte polyglotte, détruit les clichés sans en parler. Il se conte et se raconte à travers les paradoxes de son identité, ses forces et ses travers et c’est hilarant, touchant, pertinent, intelligent…
Tantôt slameur, danseur, comédien, percussionniste, chanteur et même joueur d’Air Flûte peul (!), Mehdi et sa bonhommie sont sur scène comme chez eux, et ce voyage dans les arcanes de son identité nous invite à nous
questionner sur les croyances qui vont déterminer nos choix, apprendre à les apprivoiser et les mettre à nu.
Ce griot des temps modernes se nourrit de groove et de musiques du monde. Il se pare d’un humour subtil et intemporel à la fois, nous laissant irrémédiablement un goût de Devosoccino (c’est un mélange de Raymond Devos et d’Oxmo Puccino)…
Joue la comme Medhi
Joue-la comme Medhi est un spectacle littérire, c’est un spectacle littéraire qui fait rire… et qui fait aussi beaucoup réflérire !
La Maison Nugues 18 Rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06
