JounÃ©es du patrimoine : des itinÃ©raires, des rÃ©seaux, des connexions

Installé dans une ancienne caserne de cavalerie du XIXe siècle, le service des Archives de Valence vous accueille pour découvrir des espaces habituellement fermés au public. Salles de stockage, missions et fonds d’archives vous seront présentés pour mieux connaître cet écrin pour la conservation du patrimoine écrit local. Exposition samedi et dimanche de 14h à 18h. Visite guidée du service à 15h, 15h30 et 16h30.