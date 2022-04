Jour 3 – Festival des jardins 2022

Exposition : en cours

15h – Sébastien Cormier – COLLECTIF FAUN(ES) – Danse performance

Une proposition in situ, sur- mesure dans les jardins de la Teppe où il interviendra cette année dans le cadre de l’Action Culture et Santé. Sébastien dansera, mais pas seul.

En complicité avec les amateurs de la Cie Interne (Conservatoire Ardèche Musique et danse)

15h30 – La (petite) Bande à Tyrex – Vélo acrobatique

Scènes impromptues, barrées et poétiques! C?a roule, c?a s’entasse, c?a s’empile, c?a acce?le?re, c?a de?rape. Joyeuse cohue roulante et délurée dans les allées, gaffe à vous et à vos pieds!

17h – Peigne – Duo de musique traditionnelle du fond du bal de l’Auvergne

Que fait un Morvandiau quand il n’a plus de cheveux ? Il jette son peigne.

Que fait un Auvergnat quand il n’a plus de cheveux ? Il le vend.

C’est dimanche! On lève le pied et on danse!