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Journée comme à la maison – Domaine Sébastien Michelas

C’est au domaine dont le chai vient tout juste d’être finalisé, que Sébastien Michelas a le plaisir de vous recevoir.
Pour marquer cette étape importante avec une belle inauguration, placée sous le signe du partage et de la convivialité.

Journée comme à la maison – Domaine Sébastien Michelas
Le 25/07/2026 10:00

150 Impasse du Soleil 26600 Mercurol-Veaunes

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Au programme :
– Dégustation des cuvées du domaine
– Visite des vignes et du nouveau chai
– Assortiment de viandes cuites au brasero pour prolonger la dégustation sur place
– Animation musicale avec Marie Clauzel
Toutes les cuvées seront également disponibles à l’achat, y compris des magnums pour vos repas d’été en famille ou entre amis.