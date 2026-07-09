Au programme :
– Dégustation des cuvées du domaine
– Visite des vignes et du nouveau chai
– Assortiment de viandes cuites au brasero pour prolonger la dégustation sur place
– Animation musicale avec Marie Clauzel
Toutes les cuvées seront également disponibles à l’achat, y compris des magnums pour vos repas d’été en famille ou entre amis.
Journée comme à la maison – Domaine Sébastien Michelas
C’est au domaine dont le chai vient tout juste d’être finalisé, que Sébastien Michelas a le plaisir de vous recevoir.
Pour marquer cette étape importante avec une belle inauguration, placée sous le signe du partage et de la convivialité.
150 Impasse du Soleil 26600 Mercurol-Veaunes
Au programme :