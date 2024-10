Journée contre les violences faites aux femmes

SPECTACLE » LA ROBE »

Un homme seul monologue avec une robe. Un objet, une passion, une illusion morbide. Son idéalisation, ourlée d’ombre, déforme le réel avec violence. La robe devient Lambeau d’Impuissance et incohérence. Une déshumanisation en spirale qui étouffe. L’ombre recouvre la lumière et les cris. Reste l’homme rejouant la mélodie et sa déraison dissonante.

A partir de 14ans.

Théâtre social d’intervention proposé par l’association » Fenêtre sur… « , suivi d’un échange.