Journée culturelle d’Outre-mer : « Retrouvailles soleil »

Cette journée propose des stands associatifs, des projections et débats, des spectacles et concerts, des dégustations, des animations en lien avec la ferme, l’histoires des Antilles et le point fort de cette manifestation est le déjeuner dansant dont les produits agricoles de la ferme serviront à confectionner un menu créole. Le prix de ce déjeuner/dansant par personne sera de 40 EUR (Menu + danse avec orchestre en live) à régler avant le 31 mai. Les places sont limitées à 150 personnes.