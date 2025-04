Journée de généalogie et de découverte du patrimoine anconais

Journée de généalogie organisée par le CGDP: cercle généalogique de la Drôme Provençale.

La EGDA (association de généalogie du nord de la Drôme) et le cercle généalogique du Vaucluse sont invités et pourront vous aider aussi dans vos recherches.

Ce jour-là vous pourrez :

Consulter les relevés (relevés paroissiaux, les tables décennales, les notaires etc….)

Vous renseigner pour commencer votre généalogie et peut être découvrir des nouveaux cousins.

Admirer une exposition sur le Patrimoine bâti par Maisons Paysannes De Drôme.

19 panneaux décrivant la diversité régionale du bâti rural Drômois : Description des matériaux, modes constructifs et quelques conseils pour son adaptation aux attentes du XXIème siècle.

Conférence par Maisons Paysannes De Drôme le 12 avril à 17h.

Amélioration du confort thermique du bâti ancien

Visite guidée le 12 avril à 14h30 au départ de la salle des fêtes : L’histoire du village.

Cette journée est ouverte à tous.