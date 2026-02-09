Venez nombreuses à cette journée de la femme avec des ateliers bien être tout au long de la journée , soirée dansante avec apéritif dînatoire. Un véritable moment de détente et de lâcher prise pour profiter d’une ambiance girly !

Les participantes sont invitées à choisir un ou plusieurs créneaux de deux heures dans lesquels elles choisissent les ateliers ( massage, cartomancie , atelier floral , couture , vitalité …)

Elles peuvent choisir de venir seulement aux ateliers , ou à la soirée avec DJ et apéritif dînatoire , ou les deux !

C’est ouvert à toutes les femmes de plus de 18 ans

Idéal pour se retrouver entre copines, mère et filles ou collègues !

Sur réservation uniquement !

Des surprises sont prévues tout au long de la journée.