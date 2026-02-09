Foire, Spectacle

Journée de la femme

Venez nombreuses à cette journée de la femme avec des ateliers bien être tout au long de la journée , soirée dansante avec apéritif dînatoire.
Un véritable moment de détente et de lâcher prise pour profiter d’une ambiance girly !

Le 28/02/2026 10:00

2390 Route d'Alixan 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 06 23 44 71 27

Contacter par mail
Payant

Les participantes sont invitées à choisir un ou plusieurs créneaux de deux heures dans lesquels elles choisissent les ateliers ( massage, cartomancie , atelier floral , couture , vitalité …)
Elles peuvent choisir de venir seulement aux ateliers , ou à la soirée avec DJ et apéritif dînatoire , ou les deux !

C’est ouvert à toutes les femmes de plus de 18 ans
Idéal pour se retrouver entre copines, mère et filles ou collègues !

Sur réservation uniquement !

Des surprises sont prévues tout au long de la journée.