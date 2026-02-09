Journée de la femme

Les participantes sont invitées à choisir un ou plusieurs créneaux de deux heures dans lesquels elles choisissent les ateliers ( massage, cartomancie , atelier floral , couture , vitalité …)
Elles peuvent choisir de venir seulement aux ateliers , ou à la soirée avec DJ et apéritif dînatoire , ou les deux !
C’est ouvert à toutes les femmes de plus de 18 ans
Idéal pour se retrouver entre copines, mère et filles ou collègues !
Sur réservation uniquement !
Des surprises sont prévues tout au long de la journée.