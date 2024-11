JournÃ©e de lutte mondiale contre la bpco

Cette pathologie tue plus de 15 000 personnes chaque année. La BPCO est une maladie respiratoire chronique. Son premier déterminant est le tabagisme (80% des cas) suivi des causes professionnelles dont I’exposition à la biomasse et aux produits phytosanitaires.. …Quelques chiffres permettent de mieux prendre conscience des conséquences de la BPCO : Elle touche entre 5 et 10 % de la population adulte des pays industrialisés. En France se trouvent entre 2,5 et 4,5 millions de personnes qui souffrent de BPCO, mais le diagnostic n’est établi que chez un tiers environ des malades. Le nombre de morts par BPCO dans l’hexagone excède largement celui des accidents de la route : 16 000 par an et 60 000 personnes souffrent déjà d’une insuffisance respiratoire chronique… . …Le 21 NOVEMBRE à NYONS de 10h à 16h à l’entrée d’INTERMARCHÉ dans le cadre de la journée mondiale 2024 de lutte contre la BPCO, plusieurs ateliers de prévention et d’information sur cette maladie sont organisés.. …Vous avez un doute ou vous connaissez quelqu’un susceptible d’être concernés par cette maladie ?. …Cette journée est l’occasion pour vous ou votre proche de se faire dépister..Ce n’est pas une fatalité, venez en parler avec l’équipe pluriprofessionnelle des soignants de l’Orsac-Atrir (médecin pneumologue, kinésithérapeute, enseignant(e) en activité physique adaptée, infirmière en tabacologie) !……