Événement caritatif au profit de La lutte contre le cancer du sein. Au programme : GRAND loto, Ride des motards, Course pédestre et VTT, Quiz musical animé, conférence avec examens cliniques gratuits du sein. Foodtruck et buvette sur place.

Journée de sensibilisation au cancer du sein
Le 04/10/2025 14:00

Place du 14 juillet 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 06 33 11 61 30

Gratuit pour les visiteurs

Samedi 4 octobre 2025
– Grand LOTO de l’association PSY CAUSES MOTO DEAL
Venez tenter votre chance, partager un moment convivial et soutenir nos actions !

Dimanche 5 octobre 2025
– Ride des motards : un moment de fraternité, de liberté et de solidarité sur les routes
– Course pédestre à 10h avec l’association CLET du Tricastin
– Course de VTT avec l’association VTTiste du Tricastin
– Quiz musical animé par l’association Lyre du Tricastin
– Conférence spéciale : un temps d’échange et de réflexion autour de thèmes qui nous rassemblent
– Et pour garder de beaux souvenirs, Déclic Photo sera présent tout le week-end pour réaliser le reportage de l’événement !

Que vous soyez passionné(e) de moto, amateur(trice) de jeux, sportif(ve) ou simplement curieux(se), ces deux journées sont faites pour VOUS !
C’est ensemble que nous faisons vivre l’esprit de la communauté : convivialité, partage, entraide et engagement.