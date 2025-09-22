Journée de sensibilisation au cancer du sein

Samedi 4 octobre 2025
– Grand LOTO de l’association PSY CAUSES MOTO DEAL
Venez tenter votre chance, partager un moment convivial et soutenir nos actions !
Dimanche 5 octobre 2025
– Ride des motards : un moment de fraternité, de liberté et de solidarité sur les routes
– Course pédestre à 10h avec l’association CLET du Tricastin
– Course de VTT avec l’association VTTiste du Tricastin
– Quiz musical animé par l’association Lyre du Tricastin
– Conférence spéciale : un temps d’échange et de réflexion autour de thèmes qui nous rassemblent
– Et pour garder de beaux souvenirs, Déclic Photo sera présent tout le week-end pour réaliser le reportage de l’événement !
Que vous soyez passionné(e) de moto, amateur(trice) de jeux, sportif(ve) ou simplement curieux(se), ces deux journées sont faites pour VOUS !
C’est ensemble que nous faisons vivre l’esprit de la communauté : convivialité, partage, entraide et engagement.