Journée de sensibilisation au cancer du sein

Événement caritatif au profit de La lutte contre le cancer du sein. Au programme : GRAND loto, Ride des motards, Course pédestre et VTT, Quiz musical animé, conférence avec examens cliniques gratuits du sein. Foodtruck et buvette sur place.

Samedi 4 octobre 2025

– Grand LOTO de l’association PSY CAUSES MOTO DEAL

Venez tenter votre chance, partager un moment convivial et soutenir nos actions !

Dimanche 5 octobre 2025

– Ride des motards : un moment de fraternité, de liberté et de solidarité sur les routes

– Course pédestre à 10h avec l’association CLET du Tricastin

– Course de VTT avec l’association VTTiste du Tricastin

– Quiz musical animé par l’association Lyre du Tricastin

– Conférence spéciale : un temps d’échange et de réflexion autour de thèmes qui nous rassemblent

– Et pour garder de beaux souvenirs, Déclic Photo sera présent tout le week-end pour réaliser le reportage de l’événement !

Que vous soyez passionné(e) de moto, amateur(trice) de jeux, sportif(ve) ou simplement curieux(se), ces deux journées sont faites pour VOUS !

C’est ensemble que nous faisons vivre l’esprit de la communauté : convivialité, partage, entraide et engagement.