Journée découverte de la Truffe Noire et Vins

Les samedis et dimanches de janvier et février. Nous vous invitons à plonger au coeur de la Provence d’hiver, là où le parfum envoûtant de la truffe noire est mis à l’honneur en partenariat avec les vignerons locaux.

Chers épicuriens et amoureux du terroir, voici le programme de votre journée.

10h00 Immersion Matinale :

Visite libre des Marchés aux truffes & Musées

Plongez dans l’atmosphère unique et parfumée des marchés aux truffes : Richerenches le samedi matin et Saint-Paul-Trois-Châteaux le dimanche matin. Profitez-en également pour explorer les musées de la truffe et découvrir l’histoire et la culture de ce champignon d’exception.

12h00 précises rendez-vous à la Ferme pour le cavage :

Retrouvez-nous à la ferme pour une expérience inoubliable ! Vous découvrirez les truffières, le cavage, les principes de culture de la truffe, les différentes espèces. Vous vivrez une expérience inoubliable avec la possibilité de découvrir le diamant noir à sa sortie de terre, de le toucher, de le sentir.

12h45 Casse-croute de la Rabassière en accord mets et vins en présence d’un vigneron.

Mise en bouche truffée

Velouté de courge truffé

Brouillade truffée

Fromage truffé

Dessert truffé

Les vins rouges et blancs, AOC Grignan les Adhémar, présentés par le vigneron, accompagneront idéalement chaque met.

15h30 Fin du programme. Visitez ! Continuez vos découvertes dans la région.

*rabasse = truffe en provençal