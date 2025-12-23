Journée découverte de la Truffe Noire et Vins

Chers épicuriens et amoureux du terroir, voici le programme de votre journée.
10h00 Immersion Matinale :
Visite libre des Marchés aux truffes & Musées
Plongez dans l’atmosphère unique et parfumée des marchés aux truffes : Richerenches le samedi matin et Saint-Paul-Trois-Châteaux le dimanche matin. Profitez-en également pour explorer les musées de la truffe et découvrir l’histoire et la culture de ce champignon d’exception.
12h00 précises rendez-vous à la Ferme pour le cavage :
Retrouvez-nous à la ferme pour une expérience inoubliable ! Vous découvrirez les truffières, le cavage, les principes de culture de la truffe, les différentes espèces. Vous vivrez une expérience inoubliable avec la possibilité de découvrir le diamant noir à sa sortie de terre, de le toucher, de le sentir.
12h45 Casse-croute de la Rabassière en accord mets et vins en présence d’un vigneron.
Mise en bouche truffée
Velouté de courge truffé
Brouillade truffée
Fromage truffé
Dessert truffé
Les vins rouges et blancs, AOC Grignan les Adhémar, présentés par le vigneron, accompagneront idéalement chaque met.
15h30 Fin du programme. Visitez ! Continuez vos découvertes dans la région.
*rabasse = truffe en provençal