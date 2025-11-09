Gratuit pour les visiteurs

Une journée conviviale dédiée aux familles, avec des ateliers, jeux, échanges, spectacle et animations pour petits et grands. Entrée libre et gratuite au gymnase de Châteauneuf-de-Galaure.

La Maison des Collines vous invite à sa Journée des Familles, un moment festif et ludique à partager entre petits et grands.

Au programme :

Ateliers participatifs : cuisine » soupe collective « , relaxation parents-enfants, pâte à modeler maison, jeux-émotions, créations en famille, lecture Kamishibaï, mur interactif…

Rencontres & échanges : bien manger, bien dormir, santé environnementale, perturbateurs endocriniens…

Espaces en libre accès : motricité, Kapla, jeux de société, café-papote, coin infos familles.

Spectacle « Ô » de la Volubile (16h30-17h30) – tout public de 3 à 99 ans, participation libre.

Buvette, crêpes et pizzas au profit des projets jeunes de la Maison des Collines.

Une journée pour se retrouver, partager, découvrir et s’amuser en famille !

En partenariat avec : Maison des Collines, Familles Rurales, Porte de DrômArdèche, REGAIN, ADMR, CARSAT, CAF, MSA, Fondation de France, LDA 26, etc.