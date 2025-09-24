Journée d’études : Pierre de Saint-Prix,  » préfet de la Résistance  » dans la Drôme : un parcours de vie

Pierre de Soubeyran de Saint-Prix (1901-1994), fut le préfet de la Drôme pendant les quelques mois décisifs qui suivirent la libération effective de l’occupant. Cette journée reviendra sur les différentes facettes de son parcours.

Pierre de Soubeyran de Saint-Prix (1901-1994), fut le préfet de la Drôme pendant les quelques mois décisifs qui suivirent la libération effective de l’occupant. Il eut la charge de la remise en marche chaotique de la machine administrative et des services vitaux pour la population. Mais il fut aussi, avant et après la guerre, littérateur, épistolier, amateur d’art, historiographe de la Résistance. Il fit don au département du terrain où fut inauguré en 1995 le Mémorial de Mirmande. Cette journée reviendra sur les différentes facettes de son parcours, dans lequel la guerre et la Résistance tinrent une place centrale.

Journée d’études organisée par l’Institut Marius-Moutet et le Conseil départemental de la Drôme (direction de la Culture et du Patrimoine/Archives départementales).