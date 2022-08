Journée du biathlon au stade Raphaël Poirée

Samedi 20 août :

Course régionale de biathlon avec des tirs à 50 mètres avec des carabines 22 long rifle

à partir de 9h et jusqu’à 15 heures

Catégorie junior U 22

– Cette course est organisée conjointement par le comité du Dauphiné, le Vercors Ski de Fond et les stations de la Drôme.

– La course se déroulera sur le pas de tir qui a été refait dernièrement et sur les pistes de ski roues.

Les activités proposées par la station : trottinette tout terrain électriques et tir à l’arc sont maintenus

Dimanche

Dimanche 21 août :

– Animation gratuite avec une découverte du Biathlon de 10 à 15 heures encadrée par le Vercors Ski de Fond, club emblématique du plateau du Vercors

– Possibilité de faire du tir laser à 10 mètres + du tir avec des carabines à plomb

– Possibilité de louer des ski roues (payant) directement à la station

+ d’ infos : Grégory GUILLET 06 76 45 45 85