Pourquoi une journée dédiée au Japon?
Depuis de nombreuses années, la Ville de Bourg de Péage tisse des liens étroits avec le Japon, et plus particulièrement avec la Ville de Tomioka.
Au XIXe siècle, Paul BRUNAT (ingénieur des soies né à Bourg de Péage) a contribué à l’industrialisation du Japon, en créant notamment la filature de soie de Tomioka (classée patrimoine mondial de l’UNESCO en 2014).
Au cours des dernières années, de nombreuses rencontres ont eu lieu entre des délégations de Tomioka et de Bourg de Péage. Un pacte d’amitié a d’ailleurs été signé entre les deux villes, en novembre 2015.
En 2018, quand la municipalité a souhaité étoffer son offre culturelle, c’est tout naturellement qu’elle a décidé de créer un événement grand public et gratuit, pour mettre à l’honneur la culture nippone.
Journée du Japon
La Journée du Japon est un événement culturel et festif tourné sur la découverte de la culture nippone. Venez nombreux à la découverte du pays du soleil levant avec de nombreuses animations !
