Journée du Patrimoine à Chabrillan

Exposition au Cafébibliothéque à partir du 19 septembre :

L’exposition s’appuie sur des textes, documents et photographies de l’époque. Elle retrace les grandes lignes de l’histoire des écoles chabrillanaises sur les deux-cent dernières années, avec ses instituteurs, les différents locaux occupés et les photos de classe. Exposition de livres d’écoles, de cahiers d’écoliers.

Une visite guidée : Sur le chemin des écoliers à Chabrillan. On connaît tous nos écoles actuelles Mais où était l’école avant ? Un parcours dans le village permettra de retracer cette histoire de la place donnée à nos écoliers de jadis. Dimanche 20 septembre – 15h à 16h Gratuit

Lecture : texte d’Anne Pierrejan

Anne Pierjean née en 1921 à Chateauneuf de Galaure ; elle a passé son enfance à Saint Avit, vécu à Crest, décédée en 2003.Elle fut institutrice dans de nombreuses écoles de la région dont Chabrillan ; devient auteur de nombreux romans jeunesse.

Dimanche 20 septembre – 16h à la salle polyvalente*

Cafés littéraires de Montélimar invités par la Bibliothèque à 17h