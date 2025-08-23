L’Auberge des Dauphins, rénovée en 2022 par le Département de la Drôme ouvre ses portes pour découvrir les deux expositions de la maison de site:
L’exposition permanente, secrets de forêt présente le patrimoine naturel exceptionne de l’Epsace naturel Sensible de la forêt de Saoû.
L’exposition temporaire Être(s) forêt est un voyage dans les créations fantastiques inspirées de la nature, de Didier
Journée du patrimoine : L’Auberge des Dauphins- maison des site naturels de la Drôme –
L’auberge des Dauphins, bâtiment remarquable en plein coeur de la forêt de Saoû, est inaugurée en octobre 1930.
Forêt de Saoû 26400 Saoû Tél. 04 75 76 02 25
