Projetée par Maurice Burrus, magnat alsacien du tabac, son architecture est conçue par Paul Boyer de Romans sur Isère.
Véritable folie architecturale, son style néoclassique inspirée du domaine du Trianon s’impose rapidement dans le paysage local.
Après dix années d’ouverture fastueuses, l’auberge ferme ses portes en 1940 et ne rouvre ses portes que ponctuellement après-guerre avant de tomber dans l’oubli.
Le Département de la Drôme, nouveau propriétaire de la forêt depuis 2003 décide de restaurer le bâtiment alors menacé de destruction et de lui donner une nouvelle vie en le transformant en maison de site.
Pour ce faire, une extension contemporaine conçue par l’atelier de Philippe Madec vient s’adosser au bâtiment historique.
Une réussite architecturale où le contemporain épaule l’ancien.
Journée du patrimoine : Visite guidée: 1930-2020 : évolution architecturale d’une folie en forêt
L'auberge des Dauphins, bâtiment remarquable en plein coeur de la forêt de Saoû, est inaugurée en octobre 1930.
Forêt de Saoû 26400 Saoû Tél. 04 75 76 02 25
