Concert, Exposition, Visites

Journée Européenne du patrimoine : Fin de l’exposition chats et chèvres dans les rues

Fin de l’exposition « chats et chèvres » dans les rues.
Remise des prix du concours
Apéritif offert par la municipalité

Journée Européenne du patrimoine : Fin de l’exposition chats et chèvres dans les rues
Le 21/09/2025 17:00
Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs