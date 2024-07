JournÃ©e festive Ã  Ourches

Dès 14h00, concours de pétanque en doublette sur la place du village Et pour les plus jeunes, une dizaine de jeux en bois seront disponibles !

Tout l’après-midi, une buvette permettra de se désaltérer et vers 18h00, pour l’apéritif, le barbecue et la friteuse seront allumés. Saucisses, merguez, frites seront proposées ainsi qu’une marquisette bien fraiche.

Pendant ce temps les tables seront installées dans le terrain en face de la mairie pour préparer le service d’une soupe au pistou à partir de 19h00. Au menu, terrine, soupe au pistou, fromage et dessert prévus pour une centaine de participants.

Et enfin pour animer cette soirée, Cake au Phone, l’homme-orchestre original et débordant d’énergie, vous fera naitre vos plus beaux sourires !