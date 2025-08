Journée festive de l’asso AIR

Pour ce dernier week-end d’été avant la rentrée scolaire, venez partager un grand moment de convivialité pour tirer, pointer, boire un verre et enfin se trémousser sur la musique de Tropical Requistar!

Une journée festive pour petit-es et grand-es!

14h é (inscription à 13h30) – en partenariat avec le Fairplay Pétanque

5 euros / personne – Plein de lots à gagner!!

20h – en partenariat avec La 5ème Saison – ACCR

Des notes chaudes et colorées mêlant tradition Outre-Altlantique et compositions aux influences plurielles : Choro, Forro, Biguine mais aussi bal occitan.

Concert à prix libre et conscient!

A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=ikMBALl_ftE

Toute l’après-midi/soirée :

ATTENTION : Si le temps n’est pas clément, le tournoi de pétanque sera annulé et le concert se tiendra à la salle des fêtes de St Laurent en Royans