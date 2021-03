Journée internationale de la forêt

Les intervenants

Pascale Laussel a coordonné pendant 10 ans le Réseau pour les Alternatives Forestières et expérimenté une gestion forestière écologique et solidaire au sein de Dryade qu’elle a initiée. Auteur de Vivre avec la forêt et le bois (2014) et Agir ensemble en forêt (2018), elle accompagne désormais des groupes à la rencontre de la forêt et construit des aménagements bois intégrés à la forêt. Elle est formée à la communication non violente et au mentorat coyote.*

Pour la présentation et le partage autours des » enfants des bois « , accompagnatrices, parents et enfants témoigneront de leur expérience. L’atelier sera mené dans l’esprit des ateliers » enfants des bois » des mercredis afin de donner un avant goût.

Modalités pratiques

Pour adultes et enfants accompagnés.

Prévoir des chaussures tous terrains et des vêtements chauds et imperméables, une gourde ou un thermos, un sac à dos.

Renseignements : 06.26.69.25.88 ou contact@dryade26.org