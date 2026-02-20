Imaginée par la Cie Or et lie, cette création a été spécialement réadaptée par Aurélie Glenn afin de donner un autre écho à la Folia. » J’ai décidé de la renommer Isadora, corps libre en hommage à Isadora Duncan, danseuse américaine qui a bousculé les codes de la danse classique pour proposer une danse libérée des conventions, en dansant notamment pieds nus? ».
Spectacle
Journée Internationale des droits des femmes : Spectacle de danse Isadora, corps libres
Spectacle de danse Isadora, corps libres : Réadaptation du spectacle La Folia
Le 08/03/2026 16:00 Informations complémentaires
Place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 25 00
Gratuit pour les visiteurs