Journée Internationale des droits des femmes : Spectacle de danse Isadora, corps libres

Spectacle de danse Isadora, corps libres : Réadaptation du spectacle La Folia

Le 08/03/2026 16:00

Place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 25 00

Gratuit pour les visiteurs

Imaginée par la Cie Or et lie, cette création a été spécialement réadaptée par Aurélie Glenn afin de donner un autre écho à la Folia.  » J’ai décidé de la renommer Isadora, corps libre en hommage à Isadora Duncan, danseuse américaine qui a bousculé les codes de la danse classique pour proposer une danse libérée des conventions, en dansant notamment pieds nus? ».