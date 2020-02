Le CCAS de Nyons et ses partenaires vous proposent une balade festive – aller/retour – de la place du Dr Bourdongle jusqu’à la place Jules Laurent avec pauses musicales ou dansantes + stands d’information.

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2020, le CCAS de Nyons et ses partenaires vous proposent une balade festive – aller/retour – de la place du Dr Bourdongle jusqu’à la place Jules Laurent. Des pauses musicales ou dansantes (et quelques surprises) ponctueront cette manifestation. Des stands d’information présents toute la matinée exposeront la situation des droits des femmes sur le plan local et international.