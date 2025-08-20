À Romans sur Isère, les artistes vous ouvrent les portes de leurs ateliers !
Ces journées sont une invitation à découvrir les coulisses de la création, à échanger avec les artistes et à partager leur univers.
En résonance, le café associatif Le PasSage, 8 place Fontaine Couverte, présente une exposition collective.
+ d’info : Cafelepassage.org
Journée Nationale des Artistes : Portes ouvertes ateliers d’artistes – Exposition collective
Journée Nationale des Artistes : Portes ouvertes des ateliers à Romans sur Isère
Rendez vous les samedi 13 et dimanche 14 Septembre 2025, de 10H30 à 12h30 et de 14H30 à 18H30.
8 place Fontaine Couverte 26100 Romans-sur-Isère
